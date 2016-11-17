Киев, 17 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. По состоянию на 17 ноября курсы основных валют на Украине вели себя по отношению к гривне по разному. Доллар значительно укрепился — Нацбанк Украины установил для него курс 26,34 грн (+0,78 грн с прошлой недели). Евро же, наоборот, незначительно упал — 28,19 грн (-0,02 грн). Российский рубль резко вырос — 0,408 грн (+0,007 грн), причём не столько на фоне значений прошлой недели, сколько на фоне минимума, зафиксированного 15 ноября (0,391 грн).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Курс межбанка также вырос к значениям прошлой недели — 26,2−26,3 грн/долл (+0,65−0,73 грн), хотя и отстаёт от курса НБУ. А вот на чёрном рынке американская валюта вот уже несколько дней как держится выше 27 грн. Сегодня — 27,3−27,4, однако на неделе курс доходил даже до 27,6 грн/долл. Последний раз неофициальный курс доходил до таких значений в феврале 2016 года.

Ощутимая разница в официальных курсах доллара и евро (не только разнонаправленное движение, но и большой разрыв) говорят о внеэкономических причинах происходящего на валютном рынке.

«Хотя Украина продолжает получать значительные поступления валютной выручки от экспорта зерновых и масла, а цены на сталь и железную руду на мировых рынках возобновили рост, обострение политической напряженности вызывает нервозность на валютном рынке, нивелирует влияние этих благоприятных факторов», — говорится по этому поводу в сообщении пресс-службы НБУ.

С этим приходится согласиться. Всю текущую неделю в Киеве проходят протесты. Во вторник, 15 ноября, в парламенте была сорвана попытка объявить начало процедуры импичмента Петра Порошенко (хотя чисто декларативное мероприятие, процедура импичмента всё равно на практике не реализуема на Украине, поскольку отсутствует соответствующий закон). Заявленная цель протестов — третий майдан, однако по факту это скорее политические торги в предбюджетный период.

Почему же на фоне политической нестабильности вслед за долларом не дорожает евро? Это связано с тем, что экспортные и импортные контракты украинского бизнеса в основном долларовые.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, средневзвешенный курс на 2017 год составит 27,4 грн/долл, т. е. текущие значения черного рынка его превысили досрочно.

Впрочем, и это не предел. Избрание президентом США Дональда Трампа слишком многое поменяло в надеждах украинской власти. Так, например, вряд ли стоит надеяться на получение очередного миллиарда кредитных гарантий, под которые Минфин Украины выпускал облигации. Президент Ассоциации защиты банков Екатерина Назимко в комментарии изданию «Вести-Украина» напоминает, что теперь период выплаты долгов Украиной совпадёт с президентством Трампа и перекредитоваться Украине будет сложнее: «В ближайшие несколько лет Украине придется отдавать долги. И время больших платежей выпадает как раз на период президентства Дональда Трампа. И, если наша экономика не восстановится, перекредитование станет единственной возможностью избежать дефолта. При этом привлечение новых кредиторов является малоперспективным. Это будет очень тяжелое время для нашей страны… Ситуация с гривной очень плачевна. В Украине экономика слишком политизирована. Продолжающейся кризис, разрушение экономики, потеря ключевого политического союзника… Прогноз крайне негативный! И если первое время НБУ удастся удержать курс гривны административными мерами, то в перспективе нас ждет рост курса доллара. К сожалению, вынуждены прогнозировать, что курс 40 гривен за 1 доллар может стать реальностью уже этой зимой». Также эксперт прогнозирует уменьшение помощи от МВФ, поскольку политика этой организации в значительной степени зависит от воли руководства США.

«Украинцы не понесут гривну в банковскую систему, пока гривна девальвирует. Единственная цель, что у физических лиц или юридических лиц, — от этой девальвирующий гривны как можно скорее избавиться. Жду, когда председатель НБУ объяснит то, что гривна падает, потому что упал первый снег. И это вроде будто бы причина, чтобы упала гривна», — комментирует ситуацию для телеканала «24» председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. А вот обесценивание гривны из-за победы в США кандидата в президенты не того, кого ожидали, Новак считает не аргументом. «Реакция на мировых рынках на победу Трампа такова, что доллар девальвирует относительно других твердых валют. А на Украине почему-то реакция — прямо противоположная, у нас девальвирует гривна по отношению к доллару», — подчеркивает Новак.

Экс-замглавы НБУ Александр Савченко на пресс-конференции отмечает, что на сегодня два ключевых фактора влияют на курс гривны.

«Первый — это политика Нацбанка. В течение последних двух месяцев Нацбанк скупал валюту, когда банк покупает валюту, он имитирует курс гривны и ослабляет ее, это первый фактор. Второй фактор — это протестные акции, которые происходили, настоящие и проплаченные. Но факт остается фактом, они вызвали незначительное падение гривны», — заявил он.

«Если верить прогнозам экспертов, то цены на зерно и на другую продукцию, которую Украина экспортирует, будут расти — это металлы, сельское хозяйство… На нефть будут стабильны, на газ — падать. Это означает хорошую конъюнктуру, и, по идее, курс гривны должен усиливаться. Но с другой стороны, мы имеем достаточно слабую монетарную политику Нацбанка и пока невнятную политику Кабмина… Ничего катастрофического пока не предвидится, но все в руках правительства и Нацбанка», — добавил Савченко.