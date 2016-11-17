Москва, 17 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Госдуме состоялась встреча депутатов нижней палаты российского парламента с депутатом Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Речь шла в том числе об укреплении отношений между странами.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

В ходе встречи депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила Марион Марешаль-Ле Пен в Крым. «Со своей стороны пригласила коллег в гости в русский Крым», написала Поклонская в Facebook.

«Договорились во время будущего визита обсудить возможность реализации совместного проекта, символизирующего дружбу России и Франции», — отметила парламентарий.