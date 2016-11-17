Чебоксары, 17 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего главы администрации Вурнарского городского поселения Вурнарского района, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Ему инкриминировалось 400 тыс. рублей ущерба в рамках реализации жилищных программ.

Джон Уотерхаус. Раскаяние императора Нерона. 1878

Следствием и судом установлено, что в октябре 2014 года в поселке Вурнары чиновник издал постановление о предоставлении комнаты в общежитии по договору социального найма мужчине, который не состоял на учете в качестве нуждающегося и таким правом не обладал. В феврале 2015 года с сельчанином был заключён договор о передаче ему жилья бесплатно в собственность. Нанесённый бюджету ущерб оценивается в 350 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что в конце ноября 2015 года глава поселения подписал документы о выполнении одной из местных коммерческих организаций объема работ на сумму 225 тыс. рублей. Работы выполнялись по муниципальному контракту и предполагали снос девяти деревянных жилых домов. «Фактически эти работы были выполнены на сумму около 174 тыс. рублей. Таким образом, администрации муниципального образования был причинен ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Свою вину чиновник признал в полном объеме. В собрание депутатов Вурнарского поселения внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) и ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2016 года СУСК возбуждено 183 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера. Обвинение в коррупции по оконченным уголовным делам было предъявлено 70 лицам (в I полугодии 2015 года — 45). Установленный следствием ущерб от коррупции по направленным в суд уголовным делам оценивается на 40 млн рублей, что почти в 8 раз больше аналогичного показателя за I полугодие 2015 года, когда он составлял 5 млн рублей. На скамье подсудимых оказались 5 выборных должностных лиц органов местного самоуправления (в I полугодии 2015 года — 6), в том числе два депутата и три главы органов местного самоуправления, которым инкриминировано совершение 11 эпизодов противоправных деяний.