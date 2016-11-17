Рига, 17 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В День независимости Латвии в Рижском порту пришвартуются военные корабли стран НАТО, заявили в Министерстве обороны, сообщает LETA.

Navy.mil Корабли НАТО

18 и 19 ноября для осмотра будут открыты корабли 1-й постоянной противоминной морской группы НАТО, в которую в настоящее время входят судна восьми стран — латвийский минный тральщик «Imanta», немецкий штабной корабль «Elbe», литовский патрульный корабль «Skalvis», эстонский минный тральщик «Sakala», британский минный тральщик «Grimsby», нидерландский «Willemstad», бельгийский «Narcis» и норвежский минный тральщик.

В Ригу 1-я постоянная морская противоминная группа прибудет сегодня, 17 ноября. Командует группой представитель эстонских военно-морских сил капитан Йохан Элиас Сельям.