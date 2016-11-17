Токио, 17 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Суд префектуры Окинава обязал правительство Японии выплатить компенсацию в размере $22,5 млн по коллективному иску о шумовом загрязнении окружающей среды вблизи авиабазы морской пехоты США, сообщает 17 ноября The Asahi Shimbun.

Sonata Авиабаза в Футенма

Коллективный иск подали 3 тыс. 395 человек, которые потребовали возместить ущерб, причиненный высоким уровнем шумового загрязнения вблизи авиационной станции морской пехоты Футенма в городе Гинован.

Напомним, на авиационной станции морской пехоты Футенма размещены около 3 тыс. военнослужащих США. Основной целью летного состава авиабазы является поддержка военных подразделений США, расположенных на острове Окинава, включая операции во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Местные жители города Гинован считают, что авиабаза является основным источником шумового загрязнения, загрязнения воздуха и может угрожать общественной безопасности, в связи с ростом населения и жилой застройки вокруг военной базы.