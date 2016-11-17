Москва, 17 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Российский политик и кинорежиссёр Станислав Говорухин назвал слово «россиянин» отвратительным в эфире «Россия 24».

Kremlin.ru Станислав Сергеевич Говорухин

Комментируя предложение о создании закона о российской нации, Говорухин отметил, что он не может понять, что происходит. «Я знаю, что мы много веков были русским народом, и сейчас мы русский народ по факту», — сказал он.

Говорухин напомнил, что во времена СССР люди называли себя советскими. «Сейчас советской власти нет, поэтому я не понимаю, кто мы», — отметил он.

Он считает, что термины «россияне» и «россиянка» даже по звучанию никуда не годятся. «Россиянин само слово отвратительно», — отметил он. Тем не менее, по словам Говорухина, не исключено, что мы, которые были русским народом на протяжении веков, «теперь станем россиянами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент России Владимир Путин поддержал идею создания закона о российской нации. «Но что точно можно и нужно реализовывать — это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать — это закон о российской нации», — сказал он.

8 ноября лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, закон о российской нации станет первым шагом к созданию государственной идеологии, которую можно будет противопоставить человеконенавистнической идеологии международного терроризма.