Москва, 17 ноября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. «Действия команды Эрдогана напоминают последний период существования Османской империи. Они проводили похожую политику на Балканах и на Кавказе, но конец был страшным, погибло много людей», — заявил на Международной конференции в пресс-центре ИА REGNUM 17 ноября генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По словам участника встречи, В Турции правит лидер, который «не знает, что он делает, какие поступки совершает». Более того, с 2011 года для всех тайна, каковы его намерения. Евросоюз составил отчет о Турции, который содержит 120 страниц критики Эрдогана: по правам человека, законодательству, отношению к военным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ариф Асалыоглу

«Когда Эрдоган начинал разговаривать с Ираком, проблема не решилась. Российские СМИ рассказывали, как он помогает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России). Его влияние на Ближний Восток отрицательно, — отметил Ариф Асалыоглу. Он подчеркнул, что «у Эрдогана никогда не было хороших отношений с Евросоюзом. Если бы Турция туда попала, то ему было бы плохо».

«Эрдогану нужно либо с кем-то воевать на Ближнем Востоке, или вести войну с курдским населением, чтобы сохранить свой пост», — заявил в ИА REGNUM участник Международной конференции.

Напомним, Международная конференция по Ближнему Востоку «Неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы» проходит сегодня, 17 ноября, в пресс-центре ИА REGNUM. В ней принимают участие эксперты из России, Армении, Сирии, Ирана, Турции, Ирака и Израиля. На конкретных примерах специалисты анализируют ситуацию в Сирии (Алеппо), Ираке (Мосул) и на востоке Турции в свете современной внешней политики Анкары.