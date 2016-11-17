Дамаск, 17 ноября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии полностью освободили от боевиков южный пригород сирийской столицы Муадамию. Об этом, как передает RT, сообщили власти страны.

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«Сотни горожан вышли на улицы Муадамии, чтобы отпраздновать долгожданный мир», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

В конце октября в пресс-службе полиции Дамаска сообщили, что из города Муадамия (пригород Дамаска) по договоренности с местными властями выведены более 1700 человек: из них 800 боевиков, а остальные — мирные жители.

Боевики, находившиеся в Муадамии с 2012 года, договорились с Дамаском о соблюдении режима прекращении огня.

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