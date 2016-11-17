Вашингтон, 17 ноября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Компания SpaceX собирается разместить на низкой околоземной орбите 4425 спутников, которые обеспечат доступ в интернет на большей части земной поверхности. Стоимость проекта составляет около $10 млрд, компания уже подала соответствующую заявку, сообщает Reuters.

PIRO4D Спутник

Запуск спутников является частью программы под названием Satellite Constellation. Ожидается, что аппараты будут находиться на 83 орбитах, высота которых составит от 1110 до 1325 км.

Спутники обеспечат доступ в интернет для стран, пожелавших присоединиться к проекту. Спонсоры программы, в частности, Alphabet и Fidelity Investments, уже внесли порядка $1 млрд.