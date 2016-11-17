Минск, 17 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Российским СМИ «надо учиться у белорусов» идейному содержанию. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы никогда себе не позволяли ущемить интересы России, чтобы там что-то показывали или не показывали, у нас вещают все каналы», — заявил Лукашенко.

Отметим, что на самом деле вещание российских телеканалов в Белоруссии ограничено. Также сохраняется практика цензуры российских телепередач, в том числе юмористических, участники которых позволяют себе шутки о Лукашенко и белорусских реалиях.

«Нас не очень-то хотят в ваше пространство запускать, вот и вся дружба. Чем вам не нравится наша информация?» — сказал он.

«Я смотрю российские все каналы и белорусские, сравниваю», — сообщил Лукашенко.

По его словам, российские СМИ, в частности — электронные, работают профессионально, «но что касается идейности, содержания, идейности — вам надо учиться у белорусов». При этом в РФ якобы препятствуют распространению белорусских СМИ.

«Всячески препятствуют этой информации. Так уже не первый год», — констатировал он.

«В России не очень-то хотят, чтобы в информационном пространстве присутствовали какие-то темы из Белоруссии.

В Белоруссии есть «своеобразные» писатели, «больше ориентированные на Запад», однако таких меньшинство, уверен Лукашенко. Он констатировал: «В области культуры у нас нет никаких проблем. Мы разговариваем на нашем языке, не вашем — нашем, русском».

«В этом языке — душа белорусского человека, — сказал он, подчёркивая статус русского языка. — Это наш общий язык, это наше величайшее достояние».

Лукашенко напомнил о референдуме 1995 года, отметив, что почти 85% белорусов проголосовали за придание русскому языку статуса государственного. Дискриминация русскоязычного большинства, по словам Лукашенко, возможна, «если мы хотим в связи с этим породить себе еще и экономические проблемы».

«Стонут ориентированные на Россию граждане Белоруссии и блогеры, как будто у нас идет «мягкая белорусизация», как будто у нас должно идти онемечивание», — сообщил он, отметив, что «у нас пол-правительства русские». Однако при этом чиновница, приведённая Лукашенко в пример, заявила участникам пресс-конференции, что она не считает себя русской.

«Нет у нас этих проблем», — констатировал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии около 10 лет проводят политику «белорусизации», пытаясь сконструировать новую идентичность белорусов. За последние годы в Белоруссии уничтожена русскоязычная топонимика, проведена ревизия официальной историографии, созданы и тиражируются политические мифы.