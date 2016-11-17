Нижний Новгород, 17 ноября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде ликвидирован третий боевик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивший теракт, сообщили ИА REGNUM в региональном УФСБ.

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В ходе спецоперации мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был уничтожен ответным огнем.

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На месте происшествия обнаружены и изъяты автомат АК-47, граната РГО, 5 тротиловых шашек общим весом 1800 гр.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в Нижнем Новгороде при проверке автомобиля двое находящихся в ней людей открыли огонь из автоматов по сотрудникам полиции.

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Преступники были уничтожены. По данным правоохранительных органов, они являлись членами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовили в Нижнем Новгороде теракт. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст.30, ст. 205, ст. 222 УК РФ.

После уничтожения двоих террористов сотрудники силовых структур начали поиск их сообщников.