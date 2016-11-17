Санкт-Петербург, 17 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Двое детей пострадали от падения наледи и снежных масс с петербургских крыш в течение последних двух дней. Кроме того, с 15 по 17 ноября среди пострадавших оказались и трое взрослых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

Два эпизода произошли в Василеостровском районе. По данным администрации, трехлетняя девочка в коляске поранилась, когда на нее упала снежная масса с дома №6 по Волховскому переулку. Инцидент произошел 17 ноября около 8:45. При этом жилое здание было огорожено лентой, утверждают чиновники. «Администрация района проводит свою проверку, по нашим данным, девочка получила лишь царапину, после медицинского обследования не выявлено сотрясения мозга и других травм. На данный момент решается вопрос о том, стоит ли оставлять ее в больнице на сутки либо отправить на амбулаторное лечение», — сообщили в районной администрации.

Один человек пострадал на Васильевском острове накануне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Жилищном комитете, это была годовалая девочка. Около 16:00 16 ноября лед рухнул с дома №32 по Большому проспекту В.О. Это здание принадлежит ВВМУ им. Фрунзе и подведомственно Минобороны. Девочку вместе с матерью пришлось госпитализировать. Кроме того, на Гончарной улице с незаконно установленного козырька кафе лед упал на двух женщин, заявили в Жилищном комитете. «Все инциденты, о которых нам известно, связаны с нежилыми домами. Данных об инцидентах, связанный с работой управляющих компаний, которые курируются Жилищным комитетом, у нас нет. За состоянием домов нежилого фонда должна следить административно-техническая инспекция», — добавили в Жилкоме.

Информация о падении снега на ребенка в Волховском переулке в комитет, судя по всему, пока не поступила.

Напомним, ИА REGNUM уже сообщало о падении спрессованной снежной массы в Калининском районе с крыши офиса одного из банков на улице Академика Лебедева. В результате пострадала сотрудница банка, но она отказалась от госпитализации.