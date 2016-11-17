Москва, 17 ноября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Тема визита в Россию избранного президента Дональда Трампа не обсуждается пока ни на каком уровне. Разговоры об этом — слухи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 17 ноября.

Pixabay.com Утка

«Это совершенно такая непроверенная какая-то информация, на «утку» похожая», — считает Песков.

Преждевременно говорить о возможности визита Трампа в Россию. «Конкретики никакой нет, поэтому никакой речи, естественно, не шло о том, что это могло быть до инаугурации, нет каких-то конкретных пониманий, что будет после инаугурации», — пояснил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября высокопоставленный источник в Республиканской партии США сообщил одному из российских СМИ, что Трамп планирует нанести визит в Россию уже после официального вступления в должность. «После некоторых совещаний внутри команды было принято решение повременить с визитом», — отметил источник.

Стоит напомним, 16 ноября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби не смог сдержать эмоций после того, как один из журналистов RT попросил его конкретизировать обвинения в адрес Вооруженных сил России, якобы атаковавших гражданские объекты в районе сирийского Алеппо.