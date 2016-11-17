Стамбул, Турция, 17 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Неизвестные устроили перестрелку у здания генконсульства Российской Федерации (РФ) в Стамбуле. Об этом, как передает RT, сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Istanbul.mid.ru Здание генерального консульства России в Стамбуле

«Эта перестрелка никакого отношения к генконсульству России в Стамбуле не имела, — сказала Касимова. — Никто из сотрудников генконсульства и российских граждан не пострадал».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб города.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 17 ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошла перестрелка, в результате которой пострадали 2 человека.