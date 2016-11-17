Новосибирск, 17 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Новосибирский арбитражный суд удовлетворил иск компании «Сибмост» к управлению дорожного строительства Новосибирска и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. Компания требовала взыскать с муниципалитета 2,5 млрд рублей за то, что власти невовремя передали земельный участок при строительстве Бугринского моста. «Сибмост» заявил, что из-за этого не смог вовремя приступить к работам и понес дополнительные финансовые затраты.

Invest.nso.ru Бугринский мост в Новосибирске

Для городского бюджета 2,5 млрд рублей — сумма, мягко сказать, значительная. Согласно проекту бюджета муниципалитета — доходы в 2016 году будут ниже расходов почти на 800 млн рублей.

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Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский заявил ИА REGNUM, что городские власти пока не знают, на чем основаны доводы суда. «До тех пор, пока нам не будет предоставлено мотивированное решение, комментировать его нет никакого смысла. Могу с уверенностью сказать только одно: решение выплатить «Сибмосту» 2,5 миллиарда из бюджета города будет обжаловано мэрией Новосибирска во всех вышестоящих инстанциях», — подчеркнул Роговский.

Отметим, что судебные разбирательства между новосибирскими городскими властями и компанией «Сибмост» тянутся уже давно с переменным успехом. Рассматриваться дело началось еще осенью 2014 года. Арбитражный суд Новосибирской области сначала иск «Сибмоста» отклонил, но вышестоящая инстанция вернула его на новое рассмотрение. Убытки «Сибмост» сначала оценил в 1,5 млрд рублей, потом скорректировал их еще на миллиард — до 2,5 млрд рублей. Мэрия также подала встречный иск, требуя признать недействительной одну из сделок, вернуть по ней оплату и компенсировать проценты за пользование денежными средствами — речь шла о 757 млн рублей. Но спустя почти месяц городские власти от иска отказались.

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Что качается денежных претензий «Сибмоста», то они вполне понятны. Компания находится в непростом финансовом положении. В арбитражном суде рассматриваются десятки исков от банков и субподрядчиков о взыскании с организации долгов. Есть даже заявления о признании компании банкротом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, третий мост в Новосибирске, который был назван Бугринским, был сдан в эксплуатацию 8 октября 2014 года. Контракт стоимостью 14,8 млрд рублей был подписан в декабре 2009 года. Объект должен был быть возведён к апрелю 2012 года. Мэрия Новосибирска, при этом, обязалась зарезервировать земельные участки, расселить около 350 частных жилых домов и своевременно предоставить участки генподрядчику. Фактически разрешение на строительство на этих участках заказчик стал предоставлять лишь с 2012 года. В результате сроки строительства моста увеличились на 2,5 года. За это время произошло удорожание проекта.

Бугринский мост имеет самый большой в России и СНГ арочный пролет длиной 380 метров, длина его с подъездными путями 5,82 километра. Пропускная способность — 60 тысяч автомобилей в сутки. При этом у горожан до сих пор возникают вопросы относительно целесообразности строительства этого моста — он так и не заработал на полную мощность.

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В то же время, вместо того, чтобы строить развязки к третьему мосту, областные власти уже планируют строительство четвертого, на этот раз платного, моста в Новосибирске.

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Согласно проекту бюджета Новосибирска на 2016 год, доходы муниципалитета составят 36,1 млрд рублей, расходы — 36,9 млрд рублей, дефицит — 789 млн рублей.