Душанбе, 17 ноября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Обязательное заключение брачного договора предлагают внедрить в Таджикистане. Соответствующие поправки в Семейный кодекс обсуждались на заседании парламента страны. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает радио «Озоди».

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Авторы предложенных изменений рассчитывают, что регулирование раздела имущества позволит обезопасить супругов от риска остаться без материальной поддержки после расторжения брака. В настоящее же время брачные договоры заключаются только по желанию молодоженов.

По словам руководителя управления социальной статистики и демографии Статистического агентства Абдували Кулова, в Таджикистане при снижении числа заключенных браков количество разводов увеличилось на 4,4%.

Отметим, что ранее в Семейный кодекс был внесен ряд поправок. Так, с 1 июля 2016 года в Таджикистане запрещено заключать браки между близкими родственниками, что было достаточно распространено в стране, особенно в ее отдаленных районах, и становилось причиной более трети случаев рождения детей с отклонениями.

Кроме того, все молодожены перед заключением брака теперь обязаны пройти медицинское обследование, поскольку без соответствующей справки органы ЗАГС регистрировать брак не в праве. В случае выявления каких-либо заболеваний, в заключении брака не откажут, однако, по мнению властей, супруги должны знать о состоянии здоровья друг друга. Такие меры приняты в связи с тем, что большая часть молодых людей отправляется в трудовую миграцию, откуда зачастую возвращается с букетом венерических заболеваний, что впоследствии приводит к инфицированию супруги и будущих детей.