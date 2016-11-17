Москва, 17 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина анонсировала разработку пакета законопроектов, направленных на защиту граждан от влияния деструктивных сект, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. «Я считаю необходимым создание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий деструктивных сект, которая занялась бы подготовкой пакета законопроектов», — отметила Мизулина.

Council.gov.ru Елена Мизулина

По ее мнению, «массовое распространение сектантских организаций явно указывает на то, что в действующем законодательстве что-то неладно».

В России действуют порядка 500 деструктивных сект, привела данные экспертов сенатор. По данным Минюста, в 2015—2016 годах в России были запрещены и ликвидированы на основании судебных решений 52 сектантские организации, действующие в 24 регионах.

Парламентарий обратила внимание на то, что в законодательстве как такового понятия «секта», тем более «деструктивная секта» не существует.

«Современные секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств, отдельные умельцы рассказывают, как выжить, если наступит конец света, или, например, как телепортироваться на другие планеты, и желательно вместе с имуществом», — обеспокоена Мизулина. «Используя различные психотехники, сектанты лишают людей воли, а после — и имущества», — указала она.

При этом она подчеркнула, что, «объявляя войну деструктивным, тоталитарным сектам, нельзя допустить наступления на традиционные религиозные организации». «В их лице мы получим сильных союзников в борьбе с мошенниками», — уверена сенатор.