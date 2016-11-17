Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Информационная разъяснительная кампания по части пенсионных накоплений и деятельности Пенсионного фонда России необходима. Многие социологические исследования говорят о том, что многие россияне до сих пор не могут разобраться в особенностях пенсионной системы. Но это «не оправдывает того колоссального объема денежных средств, которые планирует потратить на пиар ПФР». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября высказал исполняющий обязанности директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Отделение ПФР в Ростовской области. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 259

«Дело в том, что сейчас подобная информация не могла остаться незамеченной, все сферы экономики и социальной жизни находятся в состоянии перманентного секвестирования. И на этом фоне заявления о том, что ПФР готов потратить на нематериальные затраты круглую сумму, звучит как провокация. Тем более это затрагивает одну из самых социально незащищенных частей нашего общества, где любое нецелевое использование средств выглядит достаточно вызывающе», — отметил эксперт.

По его словам, в кризис первыми страдают именно социально незащищенные слои населения, поэтому в такие моменты важно обходить острые углы и не давать даже малейшего повода для нарастания социальной напряженности.

«Для того чтобы решить информационные проблемы, стоящие перед ПФР, можно использовать большое количество существующих современных ресурсов, которые являются не менее эффективными, чем традиционные: социальные сети, краудсорсинговые платформы, некоммерческие организации. Руководство ПФР, чтобы не провоцировать социальное напряжение, должно изменить это решение, показав тем самым умение внимательно относиться к общественному мнению», — считает Антон Сериков.

Между тем в 2016 году на проект капремонта и сам ремонт зданий отделений Пенсионного фонда России в Ростовской области из средств бюджета ПФР было выделено в общей сложности 21 млн 150 тыс. рублей. Несколько электронных аукционов на эту сумму было объявлено с начала года на сайте госзакупок. Так, на выделенные средства ПФР должен был отремонтировать свои отделения в Первомайском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону, Сальске, Гуково, Донецке, а также в Целинском и Веселовском районах области. Здание Пенсионного фонда России в Таганроге требовало разработки проектной документации на выполнение капитального ремонта.

Ещё один электронный аукцион на сумму 139 млн 490 тыс. рублей был объявлен на приобретение здания в Волгодонске для размещения УПФР. В конце октября с ПАО «Сбербанк России» был заключен контракт на сумму 136 млн рублей.

Отметим, что центральный офис регионального отделения Пенсионного фонда России находится в Ростове-на-Дону в многоэтажном здании по улице Варфоломеева, 259. Учреждению отведен один из верхних этажей. Охрана служебных помещений с 1 января по 31 декабря 2017 года обойдется бюджету ПФР в 1 млн 192 тыс. рублей. Открытый конкурс на такую сумму был объявлен на днях на сайте госзакупок. На выделенные деньги исполнитель должен организовать и обеспечить один невооруженный круглосуточный пост. В будние дни с 8:00 до 20:00 охранять помещения должны два сотрудника, в остальные часы достаточно одного человека. Круглосуточно нести службу в выходные и праздничные дни должен один человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября на сайте госзакупок появилась информация об объявлении конкурса по №44-ФЗ на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах и радиостанциях». Так, до июля 2017 года Пенсионный фонд выделит на эти цели 185 млн рублей.

Как заявила начальник департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ Пенсионного фонда России Маргарита Нагога, Пенсионный фонд России никогда не тратил и не будет тратить деньги на «самопиар» и информационную поддержку результатов своей деятельности. По её словам, перед ПФР стоит задача «проведения информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение уровня знаний граждан о правилах формирования будущей пенсии, о государственных программах социальной поддержки граждан и способах получения государственных услуг ПФР.

Подробнее: ПФР подтвердил трату 185 млн рублей на «информационную кампанию»