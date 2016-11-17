Москва, 17 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Разговоров о визите избранного президента США Дональда Трампа в Россию после его инаугурации пока не идёт. Об этом 17 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Пока нет никаких разговоров, это совершенно такая непроверенная какая-то информация, на «утку» похожая», — сказал Песков.

По его словам, «конкретики никакой нет, поэтому там, естественно, никакой речи не шло о том, что это могло быть до инаугурации, нет каких-то конкретных пониманий, что будет после инаугурации».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил республиканца Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Инаугурация Трампа должна состояться в январе 2017 года. СМИ сообщили о том, что после инаугурации Дональд Трамп может посетить Россию с визитом.