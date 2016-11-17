Самара, 17 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, в 2017 году составит 9963 рубля. Для обеспечения адресности государственной помощи многодетным семьям в 2017 году установлена величина среднедушевого дохода для получения ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка в размере 27 тыс. 79 рублей, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

Размер денежной выплаты исчисляется путем умножения величины прожиточного минимума, установленного региональной властью для детей за III квартал текущего года, на размер прогнозного индекса потребительских цен на очередной год, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области, пояснили в пресс-службе облправительства.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, в октябре 2016 года фактическая численность детей, на которых произведена ежемесячная денежная выплата, — 19 193 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, в 2016 году составляет 9121 рубль. Величина среднедушевого дохода в регионе для осуществления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка установлена в размере 27 398 рублей.