Нальчик, 17 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность подпольного завода по производству алкогольной продукции. В цеху было изъято 13,6 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, оклеенных этикетками известных производителей, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Alex Brown Нелегальный алкоголь

Цех располагался в селении Нартан Чегемского района. В промышленном помещении была установлена линия для розлива готовой продукции, а также 4400 литров спирта. Здесь же были найдены различные компоненты и сырье для изготовления контрафакта, этикетки. Общая стоимость готовой алкогольной продукции и спирта составила около трех миллионов рублей.

Организаторов нелегального бизнеса еще предстоит установить, однако МВД, которое возбудило по данному факту уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ, проинформировало, что за данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Виновным придется ответить за незаконное предпринимательство и незаконное производство алкоголя.

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Информация об обнаружении в Кабардино-Балкарии подпольных производств по выпуску алкогольсодержащей продукции появляется в сводках правоохранительных структур нередко. Так, в прошлом году на территории республики было выявлено 32 подпольных цеха по производству контрафактного алкоголя. Из оборота изъято почти полтора миллиона литров этилового спирта.

Также арестованы 853 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и изъяты почти 120 тысяч поддельных федеральных специальных марок.

Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года объявлялось о начале крупномасшабной акции по установке серьезного заслона незаконному алкогольному бизнесу. За наведение порядка в сфере производства и продажи алкогольной продукции взялись отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, совместно с управлением ФСБ России по КБР и республиканским управлением Роспотребнадзора.

Только за неполных три месяца 2016 года в республике было изъято из незаконного оборота изъято более пяти тысяч литров алкогольной продукции и 189 тыс. 300 литров спирта. Пресечена деятельность четырех подпольных цехов по производству алкогольной продукции на территориях Баксанского и Урванского районов.

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