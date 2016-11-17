Москва, 17 ноября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Очистка сектора микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от недобросовестных и слабых игроков будет завершена в ближайшие месяцы в России. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Слабые игроки всегда будут появляться, но это явление не будет носить массовый характер, и будет следовать из той отчетности, которую микрофинансовые институты будут публиковать», — говорит он.

При этом Швецов добавил, что регулятор намерен инициировать законодательные изменения, которые позволят микрофинансовым организациям получать банковскую лицензию.

«Те микрофинансовые организации, которые увеличили свой капитал, интересуются расширением собственных операций, хотят перейти в статус банка, получить доступ к деньгам граждан — смогут это сделать, смогут получить соответствующие лицензии», — пояснил первый заместитель председателя Банка России.

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