Анапа, Краснодарский край, 17 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В городе-курорте Краснодарского края Анапе намерены улучшить ситуация с вывозом мусора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 17 ноября, прежде всего, планируется изменить схему обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом на аппаратном совещании в администрации заявила первый заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Свалка

Проблема вывоза бытовых отходов на курорте особенно остро стоит в летнее время, когда объемы ТБО возрастают, как минимум, вдвое. Так, если в межсезонье коммунальщики вывозят порядка 150 тонн мусора в день, то летом — свыше 300 тонн. Работа мусороуборочных компаний вызывает нарекания у горожан. Зачастую спецтехника не торопится приезжать по вызову: с момента подачи заявки в диспетчерские службы коммунальных предприятий и до фактического исполнения проходит достаточно продолжительное время. В свою очередь, коммунальщики отмечают, что жители курорта сами не всегда соблюдают график вывоза мусора, оставляя, когда им удобно, мешки с бытовыми отходами на жаре на газонах и тротуарах.

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«Мы видим, что существующая позвонковая схема вывоза не работает», — отметила Анжелика Бузунова, дав поручение руководителю управления ЖКХ подготовить совещание совместно с Роспотребнадзором по вопросу формирования схемы контейнерных площадок на территории города.

Его проведение запланировано на начало следующей недели.

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Добавим, что в июне текущего года местные депутаты обратились к краевым властям с просьбой восстановить работу полигона твердых бытовых отходов в хуторе Красный. Его эксплуатацию по обращению ОАО «Аэропорт Анапа» прекратил Анапский городской суд. Аргумент у инициатора иска один: полигон расположен в опасной близости к аэропорту, свалка привлекает птиц, которые создают опасность для полетов.

Однако, как отметили парламентарии, инициаторы судебного разбирательства забыли, что полигон в Анапе появился в 1966 году — несколькими годами ранее аэропорта. Более того, ни разу за 48 лет этого соседства не зафиксировано ни одного инцидента, который был бы квалифицирован как крушение воздушного судна по причине неблагоприятной орнитологической обстановки. После закрытия полигона мусор стали вывозить в Абинский район, за 170 километров от города.

«Последствия этого решения — Анапа лишена объекта складирования и утилизации твердых бытовых и производственных отходов, включенного в государственный реестр. Прекращение эксплуатации полигона станет причиной двукратного увеличения тарифа на вывоз ТБО для жителей города-курорта уже с 1 июля 2016 года. Тариф для коммунальных предприятий вырастет в пять раз из-за возросших транспортных расходов и оплаты услуг по приему ТБО полигоном города Абинска», — говорилось в обращении Совета депутатов.

Единственным благоприятным для муниципалитета выходов депутаты видели отсрочку исполнения решения суда до того момента, как будет построен межмуниципальный полигон в станице Варениковской. Между тем, его строительство еще не начато, в крае еще даже не найден инвестор на этот проект.

Как сообщало ИА REGNUM, на решение накопившихся «мусорных» проблем Краснодарского края требуется почти 38 млрд рублей.