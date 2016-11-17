Киев, 17 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Оппозиционный украинский депутат Олег Ляшко, лидер Радикальной партии потребовал лишить лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко гражданства Украины. С таким заявлением он обратился к украинскому президенту Петру Порошенко, передаёт телеканал «112 Украина».

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

«Я обращаюсь с требованием к президенту Порошенко лишить Тимошенко украинского гражданства за антигосударственную деятельность»,— заявил он в кулуарах украинского парламента.

Ляшко добавил, что Тимошенко нужно отправить в Россию, президент России Владимир Путин должен предоставить ей российское гражданство, поскольку «она это заслужила, как и звание Героя России, за подрывную деятельность, которую эта московская кукушка проводит в Украине».

15 ноября во время заседания Рады «Батькивщина» отказалась воспользоваться правом выступления и передала его депутату Юрию Шухевичу. Тот вышел к трибуне, но Ляшко подбежал к депутату и помешал выступлению.

«Юрий Романович, не позволяйте раскалывать фракцию Радикальной партии… Я вам сказал, что я подойду к вам после моего выступления», — сказал Ляшко.

Издание уточняет, что после этого Радикальная партия обвинила Тимошенко в провокации. Шухевичу, как заявили соратники Ляшко, якобы «подсунули» документ об импичменте президента.

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