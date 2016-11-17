Москва, 17 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Производство золота в России в январе-сентябре 2016 года сократилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 214,12 тонны с 217,16 тонны, сообщается на сайте Минфина РФ.

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Производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 176,46 тонны против 173,89 тонны в январе-сентябре 2015 года (рост на 1,48%), попутного — сократилось на 11,02% — до 11,30 тонны против 12,70 тонны, вторичного составило 26,36 тонны против 30,57 тонны (снижение на 13,77%).

Производство серебра в России в январе-сентябре 2016 года сократилось на 9,43% — до 800,32 тонны (в аналогичном периоде годом ранее — 883,66 тонны), в том числе добычного — составило 423,14 тонны против 522,27 тонны (спад на 18,98%), попутного — 206,73 тонны против 206,65 тонны (рост на 0,04%), вторичного — 170,45 тонны против 154,74 тонны (рост на 10,15%).

Напомним, производство золота в России в 2015 году составило 289,47 тонны, серебра — 1246,55 тонны.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, «за последние 5 лет в России достигнуто расширенное и простое воспроизводство по титану, молибдену, урану, вольфраму, меди, сурьме, никелю, цементному сырью и рудному золоту. Прирост запасов по рудному золоту особенно важен, поскольку по объемам его добычи Россия вошла в число стран-лидеров».