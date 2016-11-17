Москва, 17 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Православные татары России выступили с обращением к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой прекратить действие «Закона о порабощенных нациях». Об этом заявила член президиума Региональной татарской национально-культурной автономии Москвы Динара Бухарова, передает портал Orthodoxy.ru.

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17 июля 1959 года Конгресс США единогласно принял «Закон о порабощенных нациях», согласно которому «русский коммунизм» якобы поработил не только «Украину, Белоруссию и Прибалтику, но и Казакию, и Идель-Урал». Согласно этому закону великоросские люди были объявлены американскими парламентариями как бы «поработителями» всех иных народов, проживающих на территории СССР и стран социалистического лагеря. Исходя из этого, Соединенные Штаты заявили публично о своей поддержке всем народам, которые считают себя «порабощенными» со стороны России и русских людей.

В США до сих пор действует этот закон, который направлен на расчленение России, но он не соответствует действительности. В действительности татары — второй по численности народ Российской Федерации после великороссов, являются неотъемлемой частью русской нации и паствой Русской православной церкви. Исторически татары-христиане (православные татары, крещеные татары, крещены, кряшены, православные ордынские, мещерские и иные казаки, нагайбаки и т.д.) составляли передовую часть татарского народа, сделавшую его ключевой частью аристократии Российской империи — русских княжеских родов, русского дворянства и русского казачества.

О том, что татарский народ добровольно укоренен в православном христианстве и российской государственности, свидетельствует история. Если бы татарский народ был порабощен Россией, то в 1612 году, когда Москва была оккупирована Речью Посполитой, у татар был оптимальный случай поквитаться и освободиться из мнимого рабства. Но татары не изменили России, а пошли освобождать Москву от оккупантов, это ли не доказательство?

Татары вместе с великороссами и другими народами, входящими в русскую нацию, строили, созидали, защищали христианскую Российскую империю (Золотую Орду, ставшую новой Православной Византией — Третьим Римом), а ныне активно участвуют в возрождении исторической России, отстаивающей традиционные ценности: Христову Веру, свободу, семью, право на жизнь с момента зачатия и др. Татары знали и знают, что именно в Казани было явлено великое чудо явления Казанской иконы Божией Матери, что казанские митрополиты Гурий, Герман, Макарий и Ермоген (ставший патриархом) были великими просветителями татар и спасителями России.

«Мы надеемся, что новоизбранный президент США отменит закон, разрушающий нашу страну и единую русскую нацию», — заявила Динара Бухарова.