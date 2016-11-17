Тюмень, 17 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Три общественные организации «Тюменский родительский комитет», «Радость» и «Солнечный луч» обращаются к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой и другим официальным лицам с просьбой дать оценку ЛГБТ-группам в интернете «Дети-404». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тюменском родительском комитете.

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В сентябре этого года на официальном сайте Ромкомнадзора был опубликован текст экспертного заключения на материалы сообщества «Дети-404», размещенных в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Составителем данного заключения является Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Центр социальной помощи семье и детям «Семья».

Областные эксперты Оксана Лацильник и Марина Петухова, исходя из проведенного исследования, заявили, что в материалах «Дети-404» не содержится информация, приносящая вред здоровью или развитию детей. Кроме того, якобы нет в них и информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних в силу п.4.ст.5 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Но следует установить возрастное ограничение, присвоить категорию: «Информационная продукция для детей достигших возраста двенадцати лет» (12+)».

Общественные организации Тюменской области считают, что «Дети-404» будто бы созданы группой лиц, которых они называют агрессивными гомосексуалистами, во главе с сотрудницей информационного агентства Еленой Климовой, написавшей в марте 2013 года серию статей о ЛГБТ-детях. Целью проекта называется поддержка гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных подростков, от лица которых на ресурсе публикуются письма и ответы на них. Деятельность Климовой и иже с ней активно пиарят американские и европейские фонды и издания. Их усилиями Климова введена в список «100 мировых мыслителей по версии американского журнала Foreign Policy».

Отмечается, что 23 января 2015 года мировой суд Нижнего Тагила признал Елену Климову виновной в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» и приговорил её к штрафу в 50 тысяч рублей. 25 марта 2015 года судья Дзержинского районного суда Нижнего Тагила Алёна Монахова отменила это решение и вернула на новое рассмотрение в мировой суд Нижнего Тагила, который 28 июля 2015 года во второй раз приговорил Климову к тому же штрафу. 7 августа 2015 года Центральный районный суд Барнаула постановил заблокировать сообщество «Дети-404. ЛГБТ-подростки» в социальной сети «Вконтакте» за пропаганду среди подростков нетрадиционных сексуальных отношений. Администрация «Вконтакте» выполнила требование суда. Но в этой же соцсети открылась новая группа с похожим именем. В январе этого года «Детей-404» также заблокировали—уже по решению Калужского районного суда. Но в апреле «Дети-404» вновь активизировались. Несовершеннолетние дети пишут в этих группах рассказы про плохих гомофобах и замечательных ЛГБТ.

«Теперь, после публикации заключения Тюменского центра «Семья», прокурорская проверка, в лучшем случае, закончится ничем: процедуры оспаривания экспертных заключений регламентом Роскомнадзора не предусмотрено, — считает активист «Тюменского родительского комитета» Андрей Добрынин. — Ряд общественных организаций, в том числе Тюменский родительский комитет, по данному вопиющему случаю обратились к заместителю губернатора Тюменской области О.А.Кузнечевских (Ольга Кузнечевских. Прим. ИА REGNUM ), которая является одновременно и директором департамента социального развития Тюменской области с обращением. Известно, что гомосексуалисты в России не могут заниматься педагогической деятельностью и работать в государственных образовательных учреждениях. Почему же люди, открыто поддерживающие продвижение гомосексуальных взглядов, тем более в детской среде, могут быть психологами и даже экспертами одного из структурных подразделений вверенного Кузнечевских в управление государственного учреждения — департамента социального развития Тюменской области? Эксперты О.Л.Лицильник и М.Л.Петухова открыто засвидетельствовали поддержку гомосексуальным взглядам, рекомендуя промаркировать вышеуказанные интернет-сообщества возрастным ограничением «12+». Они не увидели самого главного в объекте своего экспертного исследования — пропаганду гомосексуализма детям. Областные психологи не разглядели прямого нарушения действующего законодательства и морально-нравственных норм, принятых в нашем обществе!».

Андрей Добрынин отмечает, что ранее эксперт и психолог тюменского центра «Семья» Марина Петухова дала положительное заключение по аттракциону «Лабиринт страхов». Общественники его опротестовали и считают, что тюменский эксперт ошиблась и на этот раз.

Кстати, тюменские общественники получили ответ от областного департамента соцразвития. «Анализ содержания интернет — групп «Дети-404» проведен на основе выводов теории культурно-исторического развития Э. Эриксона, концепции социального научения А. Бандуры, теории психологических механизмов половой идентификации и развития половой роли в онтокинезе (В.С. Мухина, D. Perry, А. Helbrun) и далее много других фамилий. Возрастное ограничение было предложено для детей, случайно зашедших на страницу. Психологи сочли материалы «Дети-404» приемлемыми, — сообщили в управлении по вопросам опеки, попечительства и детства.

Озабоченность тюменских родителей разделяет и известный российский детский психолог Ирина Медведева: «Своей активностью и гражданской позицией мы должны оградить от заражения ЛГБТ-вирусом наших детей и нашего общества в целом. Если не прикроют эту «лавочку», будут объявлены иностранными агентами. Сейчас, похоже, взялись за извращенцев в чиновничьей среде».