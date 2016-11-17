Вашингтон, 17 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Супруг Иванки Трамп, дочери избранного президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер может быть назначен одним из ключевых советников в администрации США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Matt H. Wade Белый дом США

По данным издания, кандидатура 35-летнего Кушнера рассматривается на должность старшего или специального советника президента США. Однако не исключено, что зять Трампа не согласится на пост в Белом доме и будет выполнять роль неофициального помощника нового главы государства.

За назначение Кушнера на пост ключевого советника выступают будущий глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус и советник Трампа Стивен Бэннон. Как отмечает издание, пока не ясно, может ли президент назначить родственника на должность в Белом доме.