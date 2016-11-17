Екатеринбург, 17 ноября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Свердловской области снова активизировались экологи-общественники. Только за последние месяцы они провели несколько акций, и некоторые из них вызвали вопросы у наблюдателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Antranias Экология

Одна из таких акций прошла 25 октября. Целью митинга, который заявила общественная организация «Гражданин Урала», был запрет на строительство кремниевого завода в Новоуральске. Митинг собрал немного народу — по разным оценкам, от 50 до 100 человек. и этом некоторых наблюдателей смутил тот факт, что в основном среди участников были не те люди, которых прямо касается проблема строительства этого предприятия. Лишь немногие оказались из Новоуральска, большая же часть граждан были из других городов региона. Из Екатеринбурга, Дегтярска, Первоуральска, Ревды и т.д.

Тогда председатель организации «Гражданин Урала» Даниэль Марголис заявлял, что местные жители просят президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вмешаться и остановить строительство экологически опасного, как они считают, предприятия по очистке кремния. Также ранее общественники требовали запретить строительство сурьмяного и свинцового заводов в городе Дегтярске.

В пресс-службе группы компаний «Титан» опровергают опасения активистов. По их словам, в Новоуральске речь идёт о производстве металлургического кремния, а не о строительстве завода по очистке кремния. В компании заверили: все работы будут идти в соответствии с законодательством.

Но общественники не успокаиваются. Теперь они просят губернатора Куйвашева раскрыть информацию о кремниевом производстве в Новоуральске. С соответствующей просьбой к главе региона, а также руководителю Ростехнадзора Алексею Алёшину и главе Росприроднадзора Артёму Сидорову также обратился депутат Государственной думы Владимир Сысоев. Он заявляет, что проект готовится якобы «без проведения предусмотренных законом мероприятий по информированию граждан и учету общественного мнения, а также без положительного заключения государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду».

Добавим, ранее с запросами к Алешину, Сидорову и главному санитарному врачу России Анне Поповой обращался депутат Госдумы шестого созыва Максим Шингаркин. Но ответы на его запросы пока не получены.

Тем временем, активисты заявляют о старте общественной экспертизы. По их мнению, она поможет объективно установить опасность или безопасность нового производства.

Добавим, некоторые наблюдатели отмечают возросшую за последние месяцы активность экологов. Они связывают её с запланированными на 2017 год выборами губернатора Свердловской области. Но как бы то ни было, а протесты дают свои плоды. Национальная сурьмяная компания, совладельцем которой, как сообщают СМИ, является бизнесмен Игорь Ротенберг, по неофициальным данным, уже отказалась от создания производства в Дегтярске. Впрочем, власти города от этой новости не в восторге, сообщает «Уралинформбюро». Как отмечает глава города Игорь Бусахин, открытие производства стало бы серьёзным подспорьем для этой депрессивной территории.