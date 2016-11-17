Калуга, 17 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Из 83,5 тыс. инвалидов, проживающих в Калужской области, более 24 тыс. находятся в трудоспособном возрасте. Доля работающих инвалидов превышает 35%, сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве труда и социальной защиты.

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По итогам 10 месяцев 2016 года удалось трудоустроить более 57% от общего числа инвалидов, обратившихся в Центры занятости за содействием в трудоустройстве.

В настоящее время, в региональном банке вакансий содержится информация о 550 рабочих местах в рамках квоты для трудоустройства инвалидов. Общая база вакансий содержит информацию о 7,5 тыс. рабочих мест, потенциально подходящих для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам главы ведомства Павла Коновалова, под действие областного Закона о квотировании подпадает более 1,3 тыс. работодателей. Каждый четвертый из них перевыполняет установленную норму. Общее количество инвалидов, занятых на квотируемых предприятиях, достигло 4,4 тыс. Этому способствует комплекс мер, который в калужском регионе с 2012 года направлен на повышение эффективности содействия трудоустройству инвалидов.

Напомним, на конец 2015 года в Калуге численность экономически активного населения города составляла 191,74 тыс. человек; численность работающих на крупных и средних предприятиях — 118,2 тыс. человек; установленная минимальная заработная плата — 10 126 рублей; обратившихся в городской Центр занятости граждан более 8200 человек и признано безработными — более 1400 человек.