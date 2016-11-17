Чебоксары, 17 ноября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Запланированные Пенсионным фондом РФ 185 млн рублей расходов на информационно-разъяснительную кампанию «цифра небольшая» по сравнению с общим бюджетом ПФР. «Пенсионный фонд, безусловно, должен сам себя рекламировать. Может быть, даже больше рекламировать», — высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашских коммунистов, первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов.

ИА REGNUM 7 ноября 2016 года. Митинг коммунистов в Чебоксарах, среди которых большинство участников- пенсионеры

Парламентарий отметил, что бюджет Пенсионного фонда пока не утверждён, и подчеркнул, что обратит на этот вопрос «внимание, когда будем рассматривать». «Тут вопрос такой: 185 млн рублей по сравнению с общим объёмом фонда — а Пенсионный фонд через себя пропускает почти 8 трлн рублей — цифра небольшая. Это доля и доля процента. Сейчас правительство ставит задачу, и Государственная дума говорит о том, что у нас почти половина занятых «в тени» находится, то есть в Пенсионный фонд от них ничего не поступает. Исходя из этого, Пенсионный фонд должен в какой-то мере себя рекламировать, чтобы о нём знали. Мне кажется, 185 млн рублей — вообще ничего не стоит (для ПФР)», — полагает Валентин Шурчанов, который ранее возглавлял главный информационно-пропагандистский рупор компартии — газету «Правда» (2005−2009 годы). И продолжил: «Особо придираться по этому поводу не стоит».

Депутат Госдумы подчеркнул, что Пенсионный фонд «должен сам себя рекламировать»: «Может быть, даже больше рекламировать. Чтобы граждане вставали на пенсионный учёт, перечисляли страховые взносы, думали о своём будущем. Если Пенсионный фонд каждый день на телевидении будет говорить молодым людям о том, что вы всё равно состаритесь, давайте думайте о своей пенсии — было бы весьма полезно. Я считаю, что деньги эти небольшие. Они себя окупят», — уверен коммунист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пенсионный фонд РФ намерен потратить на проведение информационно-разъяснительной кампании через телеканалы и радиостанции 185 млн рублей (средняя пенсия в России в 2016 году составила чуть более 12 тыс. рублей). Учреждение не жалеет денег и на зарплаты сотрудникам: в 2017 году расходы на выплаты персоналу составят 83 млрд рублей — на 4,3 млрд больше, чем в 2016-м.

Экономия на пенсионерах: ПФР пропиарят за 185 млн рублей. Информационно-разъяснительная кампания Пенсионного фонда обойдётся в 350 тысяч пенсий

При этом ранее в бюджете РФ не хватило денег на то, чтобы полностью проиндексировать пенсии в 2016 году. А роскошные дворцы, отстроенные для офисов пенсионных фондов, уже стали притчей во языцех. Напомним, в Чебоксарах здание Управления ПФР построено в конце 2003 года и открыто для приема посетителей в 2004 году. Площадь составила 4 тыс. кв. м, стоимость строительства — 34,6 млн рублей. Управление ПФР в Чебоксарах ведет лицевые пенсионные счета 597 тыс. граждан, в том числе более 126 тыс. пенсионеров. В этом году в Чебоксарах открыли филиал клиентской службы управления ПФР.

Напомним, в 2015 году в Чувашии отделение ПФР разместило на сайте госзакупок информацию о проведении торжественного мероприятия, посвященного 25-летию образования ПФР, стоимостью 1 млн рублей, что вызвало протестную реакцию общественности вплоть до пикетов. После этого праздник отменили.

По данным отделения ПФР, в Чувашии страховые пенсии по старости получают почти 310 тыс. человек. Средний размер пенсии по старости — 11,9 тыс. рублей. Около трети пенсионеров продолжают работать.