Ташкент, 17 ноября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Узбекистана, премьер-министр Шавкат Мирзиёев поздравил Румена Рудева с избранием на пост президента Болгарии, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

Флаг Болгарии

В поздравлении Мирзиёев еще раз напомнил, что страны располагают широкими благоприятными возможностями для последовательного наращивания и расширения плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Шавкат Мирзиеёв выразил уверенность, что деятельность Румена Рудева на этом государственном посту будет всемерно способствовать укреплению традиционно дружественных и тесных узбекско-болгарских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета обоюдных интересов во благо наших стран и народов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2015 года объем торговли между Узбекистаном и Болгарией увеличился в 1,5 раза до $41,2 млн. Узбекистан экспортирует в Болгарию хлопок-волокно, цветные металлы, продукцию химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Из Болгарии импортируются лекарства, пластмасса, эфирные масла и пищевые продукты.

В Узбекистане осуществляют деятельность 14 предприятий с участием болгарских инвестиций, из них три предприятия со 100% болгарским капиталом — в производстве химической, текстильной, винной и кондитерской продукции, а также строительных материалов.