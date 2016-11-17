Москва, 17 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Российский бюджет получил большую выгоду от того, что Москва приняла участие в переговорах с Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК). В результате участия России в переговорах поступление в бюджет превысило сумму в шесть миллиардов долларов. Такую информацию предоставили источники в российском правительстве, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Источник денег — повышение биржевой цены на нефть, которое наблюдалось после того, как на переговорах ОПЕК было решено сократить добычу нефти. Нефть с начала года подорожала более чем в полтора раза. В общей сложности увеличение доходов произошло на 300 млрд рублей.

Напомним, в январе 2016 года цена барреля нефти Brent снижалась до уровня в $28,14. Сегодня, 17 ноября, директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас высказал мнение, что рынок нефти продолжает полниться слухами. По мере приближения саммита ОПЕК в Вене, рынки все более чутко реагируют на комментарии производителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Bloomberg сообщило, что ОПЕК перенесла встречи со странами, не входящими в картель, по поводу соглашения по заморозке уровня добычи нефти на 26 ноября. На переговорах будет присутствовать российское представительство. Первоначально встречи членов ОПЕК и внекартельных игроков по поводу соглашения о заморозке уровня добычи нефти была запланирована на 28 ноября.