Пекин, 17 ноября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Компания Volkswagen планирует увеличить в Китае продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEVs) до 400 тыс. единиц в год к 2020 году, заявил президент Volkswagen Group China Йохем Хайцманн, сообщает 17 ноября Reuters.

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«Мы должны приложить больше усилий для развития сектора автомобилей на новых источниках энергии. На этом настаивает правительство, к этому нас подталкивает экологическая обстановка в Китае», — сказал Хайцманн.

Напомним, под NEVs подразумеваются электрокары, оснащенные аккумуляторными батареями, и подключаемые (plug-in) гибриды, автомобили с ДВС и электродвигателем, с возможностью подзарядки от традиционной электросети.

Общий объем продаж автомобилей на новых источниках энергии в Китае увеличился более чем в четыре раза в 2015 году, быстрый рост продаж продолжается и в 2016.