Москва, 17 ноября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Власти Москвы заявили о продолжении работ по переселению жителей пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента городского имущества столицы, новое жилье получили 161 700 семей.

condesign Ветхое жилье

«Расселено 95% домов ветхого фонда, полностью закончено оформление документации для переселения жителей 5 округов. Больше половины оставшихся домов будут расселены до конца текущего года», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что программа завершена в Южном, Северном, Центральном, Зеленоградском и Юго-восточном округах.

В департаменте добавили, что с начала 2016 года 4200 семей получили квартиры в новостройках в рамках районах проживания. «Среди них 107 семей-очередников, получивших жилье со значительным увеличением жилой площади, благодаря чему улучшивших свои жилищные условия», — заявил глава департамента имущества Владимир Ефимов.

Напомним, в Москве с 1 июля 2016 года началась голодовка очередников у здания приемной «Единой России» в Банном переулке. Очередники выходили на одиночные пикеты, кроме того, порядка 10 голодающих очередников в течение нескольких недель жили в полиэтиленовой палатке.

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Участников протестных акций неоднократно увозили в отделения полиции. Дело очередников дошло до суда: нескольких протестующих признали виновными в нарушении порядка проведения собраний.

В свою очередь, в мэрии решили ужесточить действующее законодательство в области предоставления жилья малоимущим.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблема с очередью на жилье в столице будет решена.