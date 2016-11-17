Москва, 17 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла соцсеть LinkedIn в «список нарушителей» и потребовала от операторов связи заблокировать к ней доступ. Об этом сообщается в четверг, 17 ноября, на сайте ведомства.

geralt Блокировка

«На основании вступившего в законную силу решения суда соцсеть LinkedIn внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направлена для блокировки операторам связи», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора вынес решение о блокировке LinkedIn. В своем иске Роскомнадзор указал, что администрация соцсети передает персональные данные пользователей РФ без их согласия.

Кроме того, LinkedIn так и не перенесла свои сервера в РФ, через которые проходит информация о российских гражданах.

Читайте также: В России заблокируют соцсеть LinkedIn

Читайте также: Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке LinkedIn