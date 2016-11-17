Минск, 17 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум.



Okras Александр Лукашенко

Миллион работающих в России белорусов — явное преувеличение. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Никаких гастарбайтеров из Белоруссии нет. Это организованные бригады и тресты целые, которые работают по межправительственным соглашениям», — пояснил Лукашенко.

«В России нет ни одного белорусского гастарбайтера!» — подчеркнул он.

По его словам, сведения о миллионе граждан Белоруссии, работающих в России, — сильное преувеличение, так как, отметил он, в белоруской экономике нет столько рабочих рук.