Москва, 17 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Госдуме надеются, что команда нового президента США от провокаций и бездоказательных обвинений перейдет к конструктиву, а пока США используют старый рецепт доктора Геббельса, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Старый рецепт

Американское внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в нанесении ударов по гражданским объектам в Алеппо, якобы уничтожено несколько больниц и мобильный госпиталь, когда представителя Госдепа Джона Кирби попросили предоставить доказательства, он устроил настоящую истерику, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

От чиновников Госдепа не отстают и американские конгрессмены, которые сейчас работают над «всеобъемлющим законом по противодействию агрессивным устремлениям России». Якобы Россия повлияла на исход президентской избирательной кампании, а российские хакеры буквально прописались на серверах Демократической партии, где скачали переписку Хиллари Клинтон и разнообразные внутренние документы, доказательств опять же никаких, констатировал парламентарий.

Слуцкий также вспомнил трагическую историю малайзийского «Боинга» — американцы и их европейские «партнеры» громче всех обвиняли Россию, но вопрос о доказательствах по традиции остался без ответа.

«Складывается довольно странная ситуация. В США, если верить американским политикам и СМИ, самые мощные спецслужбы в мире: АНБ, ЦРУ, ФБР. Казалось бы, для таких матерых профессионалов должно быть парой пустяков вычислить российского хакера или зафиксировать разрушение здания в том же Алеппо», — рассуждает Слуцкий в Facebook.

«Но этого не происходит. Да и зачем отвлекаться на такую мелочь, как доказательства, если есть старый рецепт доктора Геббельса — чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят?» — указал глава комитета.

«Будем надеяться, что команда нового президента США от провокаций и бездоказательных обвинений перейдет к конструктиву. И чем быстрее, тем лучше для всех», — заключил депутат