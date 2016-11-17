Чита, 17 ноября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Информация ряда СМИ о получении школьными учителями Забайкальского края зарплаты в 40 рублей не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила руководитель пресс-службы губернатора края Елена Назарова.

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«Озвученная в региональных СМИ сумма 40 рублей 60 копеек, которую якобы получает педагог города Читы, на самом деле является компенсационной выплатой за несвоевременную выплату заработной платы за вторую половину сентября 2016 года», — сказала она.

При этом Назарова добавила, что заработная плата педагогам дошкольного и общего образования в крае выплачена за октябрь в «полном объеме».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на некую учительницу из Читы сообщал, что педагогу якобы выплатили в октябре зарплату 40 рублей 60 копеек и уже месяц не перечисляют существенных выплат.