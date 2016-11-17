Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Задержанный 16 ноября мэр Переславля-Залесского Ярославской области Денис Кошурников, скорее всего, этапирован в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в мэрии Переславля-Залесского. По сведениям источника, Кошурников, был доставлен в следственный изолятор «Лефортово», и в настоящий момент проводится очная ставка с фигурантами уголовного дела.

Фото страницы Дениса Кошурникова в Facebook Денис Кошурников

Официальных комментариев по данному вопросу от представителей следственных органов получить не удалось. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Денис Кошурников был задержан 16 ноября по подозрению в в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий.

Ожидалось, что вопрос об аресте мэра будет решаться в самом Переславле-Залесском, однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде, в городской суд ходатайств об избрании меры пресечения Кошурникову пока не поступало. Не исключено, что и арестовывать мэра небольшого городка будут в столице.