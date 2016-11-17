Москва, 17 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум.



Sletat.ru Гостиница «Белград» в Москве

В центре Москвы реконструируют 21-этажную гостиницу «Белград» по адресу улица Смоленская, дом 8. Рабочие проводят отделочные и фасадные работы, а также занимаются прокладкой внутренних инженерных коммуникаций. Как заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, завершить все ремонтные работы планируется к сентябрю 2017 года.

«Проект предполагает реконструкцию гостиницы по современным требованиям гостиничной сети Azimut Hotels Company. В обновленном отеле будет 439 номеров различных типов, а также конференц-залы с зонами для отдыха и кофе-брейков, ресторан, фитнес-зал с бассейном, административная часть», — уточняет пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Кроме того, на крыше здания построят двухэтажный ресторан, а на минус первом этаже оборудуют места для стоянки автомобилей.

В ведомстве отметили, что все работы проводятся за счет инвестора.

Напомним, власти Москвы готовят гостиничные номера для проведения Чемпионата мира по футболу и в целом для развития туристической отрасли. Как заявил глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников в столице введут в эксплуатацию порядка 15 тысяч гостиничных номеров.