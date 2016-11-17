«Сенаторы готовят «всеобъемлющий» ответ не России, а Трампу»
Москва, 17 ноября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Американские сенаторы готовят не «всеохватывающий» законопроект-ответ «забияке России», готовится ответ победившему на выборах президента США Дональду Трампу по обещанной новой политике в отношении России, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
«На самом деле готовится ответ не России. Готовится ответ конгрессменов Трампу по обещанной новой политике в отношении России, Сирии и всего окружающего мира», — написал Косачев в Facebook.
Конгрессмены, сделавшие себе имя на антироссийской политике и запугиваниях избирателей фейковыми вызовами ее «исключительности», не могут позволить этой политике измениться, полагает парламентарий. «Для них сохранение линии на доминирование США в отношениях с любыми государствами — вопрос собственного политического выживания», — указал он.
«К сожалению, американский конгресс действительно в состоянии расставлять для Трампа красные флажки по всем периметрам его будущей внешней политики. Поэтому у этой политики не один непредсказуемый фактор (собственно Трамп), а сразу два — вторым является соотношение сил в будущей схватке нового президента США со старым американским конгрессом», — рассуждает Косачев. «А схватка обязательно будет — у Трампа в конгрессе почти нет союзников, а противников хоть отбавляй, и они явно консолидируются на антироссийских началах», — отмечает сенатор.
«Шанс на обновление конгресса появится теперь только через два года. Для Трампа эти два года обещают стать самыми трудными», — заключил он.
Американские конгрессмены, представляющие Демократическую и Республиканскую партии США, работают над масштабным ответом на действия России на Украине и в Сирии, а также на кибернападения, передает Reuters. По словам сенатора-демократа Бена Кардина, ответом на «противоправные» действия российской стороны станет «всеобъемлющий» законопроект. Подробности политик не сообщил, отметив, что ответ Вашингтона будет «исчерпывающим».