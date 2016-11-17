Москва, 17 ноября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Американские сенаторы готовят не «всеохватывающий» законопроект-ответ «забияке России», готовится ответ победившему на выборах президента США Дональду Трампу по обещанной новой политике в отношении России, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«На самом деле готовится ответ не России. Готовится ответ конгрессменов Трампу по обещанной новой политике в отношении России, Сирии и всего окружающего мира», — написал Косачев в Facebook.

Конгрессмены, сделавшие себе имя на антироссийской политике и запугиваниях избирателей фейковыми вызовами ее «исключительности», не могут позволить этой политике измениться, полагает парламентарий. «Для них сохранение линии на доминирование США в отношениях с любыми государствами — вопрос собственного политического выживания», — указал он.

«К сожалению, американский конгресс действительно в состоянии расставлять для Трампа красные флажки по всем периметрам его будущей внешней политики. Поэтому у этой политики не один непредсказуемый фактор (собственно Трамп), а сразу два — вторым является соотношение сил в будущей схватке нового президента США со старым американским конгрессом», — рассуждает Косачев. «А схватка обязательно будет — у Трампа в конгрессе почти нет союзников, а противников хоть отбавляй, и они явно консолидируются на антироссийских началах», — отмечает сенатор.

«Шанс на обновление конгресса появится теперь только через два года. Для Трампа эти два года обещают стать самыми трудными», — заключил он.

Американские конгрессмены, представляющие Демократическую и Республиканскую партии США, работают над масштабным ответом на действия России на Украине и в Сирии, а также на кибернападения, передает Reuters. По словам сенатора-демократа Бена Кардина, ответом на «противоправные» действия российской стороны станет «всеобъемлющий» законопроект. Подробности политик не сообщил, отметив, что ответ Вашингтона будет «исчерпывающим».