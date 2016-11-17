Москва, 17 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Информационно-разъяснительная кампания Пенсионного фонда России, на которую выделят 185 млн рублей, призвана повысить уровень осведомленности граждан о правилах формирования пенсии, о программах социальной поддержки и способах получения государственных услуг ПФР. При этом информационную поддержку результатов деятельности фонда она не предполагает. Об этом 17 ноября ИА REGNUM заявила начальник департамента общественных связей и взаимодействия со средствами массовой информации Пенсионного фонда России Маргарита Нагога.

Павел Ищенко ИА REGNUM Отделение ПФР по Курской области. Курск, ул. Мирная, 20

«Пенсионный фонд России никогда не тратил и не будет тратить деньги на «самопиар» и информационную поддержку результатов своей деятельности», — сказала Нагога.

«Перед Фондом государством поставлена задача проведения информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение уровня знаний граждан о правилах формирования будущей пенсии, о государственных программах социальной поддержки граждан и способах получения государственных услуг ПФР», — подчеркнула она.

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Никакие из информационных материалов ПФР не являются «самопиаром» фонда и не «демонстрируют его успехи», заверила начальник департамента общественных связей ПФР.

По её словам, эти материалы «разъясняют гражданам все нововведения в пенсионном и социальном законодательстве, информируют граждан о том, что проще и удобнее получать госуслуги ПФР через интернет». Однако есть сомнения, что в сельской местности, в глубинке, где чрезвычайно низок уровень компьютерной грамотности, а часто нет самих компьютеров, вопрос получения госуслуг ПФР через интернет стоит остро.

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Кроме того, Нагога обратила внимание, что в рамках информационной кампании людям расскажут «о продлении программы материнского капитала еще на два года и других важных для людей вопросах».

Такая работа уже идет и приносит ощутимые результаты, подчеркнула начальник департамента.

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«У нас все больше граждан интересуются своими уже сформированными пенсионными правами, растет доля граждан, получающих госуслуги ПФР через наши электронные сервисы. Только с начала 2016 года 15 млн граждан получили информацию о сформированных пенсионных правах, а раньше граждане этими вопросами практически не интересовались», — прокомментировала Нагога.

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Напомним, что 11 ноября на сайте госзакупок появилась информация об объявлении конкурса по №44-ФЗ на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах и радиостанциях». Согласно предоставленной документации, контракт должен быть исполнен до июля 2017 года в два этапа, а на его оплату Пенсионный фонд выделит 185 млн рублей.