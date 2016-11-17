Москва, 17 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Вице-президента Федерации тенниса России Евгения Кафельникова прооперировали. Об этом он сообщил в своём Twitter.

skeeze Операция

«Зрители вечерних трансляций на «Россия1» и слушатели утренних эфиров на «Вести ФМ» довели меня», — шутливо пояснил спортсмен. Никаких подробностей о своём состоянии Кафельников не сообщил.

Напомним, Кафельников — заслуженный мастер спорта России. Первой ракеткой мира стал в мае 1999 года. Кафельниов — олимпийский чемпион 2000 г. в одиночном разряде.