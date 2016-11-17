Ереван, 17 ноября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян, комментируя присутствие на территории Армении ракетных комплексов «Искандер», заявил, что они нужны для поддержания военного баланса и стабильности, передаёт Sputnik.

President.am Серж Саргсян

«Думаю, это была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в нашем регионе», — сказал Саргсян.

Саргсян отметил, что одним из важных факторов, влияющих на обстановку в Закавказье, является регулярное обновление Азербайджаном своего вооружения.

«Мы не имеем таких возможностей, как Азербайджан, я имею в виду финансовые возможности, но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, находя противоядие. Думаю, что в данном случае «Искандер» является именно таким противоядием», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саргсян утверждает, что гонку вооружений в Закавказье нельзя считать позитивным аспектом международных взаимоотношений, «но что делать, если тебе каждый день угрожают войной, физическим истреблением».

Напомним, 16 сентября в Ереване прошла репетиция военного парада, посвященного 25-летию независимости Армении. Главным событием стало то, что в репетиции приняли участие наиболее совершенные российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

«Искандер» (в том числе «Искандер-К», «Искандер-М») относится к системе ПРО. Разработан в коломенском КБ машиностроения (КБМ). Его назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника.