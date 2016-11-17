Калуга, 17 ноября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Утром 17 ноября в калужском микрорайоне Северный полицейские обнаружили двух детей, которые пропали из поселка Ферзиково. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в калужском региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Александр Васильевич Федоров . Дорога в лесу.1867

По факту пропажи детей следователем продолжается процессуальная проверка, в ходе которой будет выяснено, не совершалось ли в отношении малолетних каких-либо преступлений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2016 года из дома в поселке Ферзиково Калужской области ушли 11-летний Илья и 12-летний Александр. По предварительным данным, дети отпросились у родителей пойти на занятия в спортивную секцию, оба оставили телефоны дома и пропали.

Следователи выяснили, что оба ребенка воспитываются в благополучных семьях.