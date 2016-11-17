Санкт-Петербург, 17 ноября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В 11 регионах Российской Федерации зарегистрирован вирус гриппа в частности так называемый гонконгский грипп AH3N2. Это говорит о приближении эпидемического сезона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 ноября, в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург сообщила главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Мы вступаем в эпидемический сезон 2016−2017 годов. На сегодняшний день уровень заболеваемости — суммой гриппа и ОРВИ — на всей территории Российской Федерации оценивается, как низкий», — сообщила Анна Попова.

При этом, добавила главный санитарный врач, превышение заболеваемости по итогам 41-й недели наблюдается по отдельным территориям, по разным группам населения и разным возрастам, но не более 10%.

Есть увеличение количества заболевших детей от 0 до 2 лет, и в первую очередь от 3 до 6. «Это классическая ситуация, дети дошкольного возраста первыми реагируют», — добавила Попова.

«Вместе с тем, наблюдается признак, который говорит о том, что грипп очень близок, — увеличение доли вирусов гриппа, которые мы выявляем при обследовании тяжелых случаев ОРВИ. Если на предыдущей неделе это было 5 регионов, на этой уже 11. Преимущественно грипп H3N2, — сообщила глава Роспотребнадзора.

Добавим, ранее сообщалось, что в этом сезоне ожидается распространение в стране «гонконгского гриппа» H3N2. Этот тип гриппа проходит достаточно тяжело, в конце 1960-х он унес жизни тысяч людей.

По её словам, с учетом низкого уровня заболеваемости, еще не поздно прививаться, около двух недель на это у граждан есть. «Это обязательно нужно сделать тем, кто еще не сделал», — призвала Попова.