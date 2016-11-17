Ставрополь, 17 ноября, 2016, 10:40 — ИА Регнум.



Скриншот сайта instagram.com Провалившийся мусоровоз в Пятигорске

В городе Пятигорск Ставропольского края под землю провалился мусоровоз на неотремонтированной дороге. Фотографию происшествия выложил в социальную сеть, посвященную этому курортному городу, местный житель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошел на улице Власова столицы Северо-Кавказского федерального округа. Судя по комментариям местных жителей, дорога давно ремонтировалась и этот участок раньше был оцеплен специальной лентой.

Очевидцы сообщают, что накануне 16 ноября утром мусоровоз попал колесом в грунт и не смог самостоятельно выехать из колеи. Судя по комментариям, вытащить его оттуда не смог и стоящий впереди «УРАЛ».

Фотография уже приобретает популярность, набрав за один день до 1 тыс. лайков. Комментаторы возмущаются качеством ремонта дорог в снежную или дождливую погоду. На этом участке дороги, пишет пользователь, проехать в непогоду невозможно.

Вместе с тем, один из пользователей увидел в произошедшем и положительный момент, понадеявшись, что это подтолкнет коммунальные службы поскорее завершить ремонт на этом участке дороги.