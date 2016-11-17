Калуга, 17 ноября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Порядка 59 млн рублей задолженностей за жилищно-коммунальные услуги взыскали за10 месяцев 2016 года калужские судебные приставы. Это почти на 10 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года, сообщила 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

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По ее словам, с начала года судебными приставами произведено 234 ареста имущества злостных должников за услуги ЖКХ, а в рамках 1772 исполнительных производств документы отправлены для удержания задолженностей из заработной платы и иных доходов должников на сумму 35,7 млн рублей.

В Управлении ФССП России по Калужской области напомнили, что рейды судебных приставов по должникам за услуги ЖХК проводятся с целью активизации взыскания долгов данной категории, так как проблема задолженностей за коммуналку в калужском регионе, и конкретно в областном центре, стоит довольно остро. Кроме того, важной задачей приставов является проверка имущественного положения злостных неплательщиков за услуги ЖКХ и в случае обнаружения у них ликвидного имущества — его арест с последующей реализацией в счет погашения долга.

«Рейды, в том числе совместные с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, будут продолжаться и впредь, поэтому встретиться с судебными приставами может абсолютно любой неплательщик жилищно-коммунальных услуг», — подчеркнула Любовь Скакун.