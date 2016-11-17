Москва, 17 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В России актуальность проблемы безработицы в октябре 2016 года (по отношению к сентябрю) немного выросла, однако в сравнении с показателем октября 2015 года ситуация сегодня выглядит менее напряженной. О том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев, сообщили 26% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Вместе с тем у работающих граждан окрепли опасения относительно проблем с трудоустройством. Рост показателя наблюдается на фоне снижения доли тех, кто не сомневается в возможности трудоустройства на хорошую должность в случае увольнения (с 27% до 19%) и увеличения доли тех, кто полагает, что на этом пути у них возникнут серьезные трудности (с 25% до 32%).

Согласно данным опроса, «белую зарплату» получают три четверти работников (75%) — в течение года эта доля изменялась незначительно. 10% говорят, что получают полностью неофициальные оклады, еще 12% сообщают, что их заработок составляет и та, и другая форма оплаты.

Опрос проведен 29−30 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.